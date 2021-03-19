أسعار فئات إم جي HS موديل 2021 داخل السوق المصري .. صور

تقدم العلامة التجارية الصينية ام جي، نسختها الرياضية المتعددة الاستخدام MG HS داخل الأسواق المصرية للسيارات عبر فئتين من التجهيزات، كلاهما يضم العديد من وسائل التحكم و عناصر الرفاهية، و يتميز الاصدار الثاني بلمسات حمراء لعشاق نادي ليفربوول الانجليزي، حيث يضم تابلوه السيارة شعار النادي، إلى جانب تطعيمات داخلية باللون الأحمر.

جاءت السيارة MG HS موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4574 مم، و بعرض 1876 مم، و بارتفاع 1685 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 468 كما يمكن زيادة هذه النسبة مع امكانية طي المقاعد الخلفية.

و تعتمد MG HS على منظومة الجر الأمامي حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تألقت السيارة بـ جنوط رياضية بلغ قياسها 18 بوصة، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و سبويلر خلفي، مع منظومة عادم ثنائية، و عواكس اضاءة خلفية، و مرايات جانبية كهربائية زودت بشرائط ضوئية.

كما تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط و الخرائط بلغ قياسها 10.1 بوصة، و لوحة عدادات بقياس 12.3 بوصة، ومقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء، و رز ايقاف و تفعيل المحرك، و فتحة سقف بانوراما، و مقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، و مثبت سرعة.

و بلغ السعر الرسمي لـ MG HS موديل 2021 داخل السوق المحلي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXURY 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 405 ألف جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LFC EDITION 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 410 ألف جنيه.