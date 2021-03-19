في تصريحات جريئة.. إلهام شاهين: أبويا مات غضبان مني ودخلني الأزهر لعدم الاختلاط.. وتطاولت على جلال الشرقاوي وضربني بالقلم

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة " المذاع على قناة " دي إم سي"، وتحدثت إلهام عن كواليس حياتها ومسيرتها الفنية، وكشفت تفاصيل مقاطعة والدها لها، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:





قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها لم تدخل معهد التمثيل من أجل التمثيل ولكنها كانت ترغب في أن تصبح مخرجة.





قالت الفنانة إلهام شاهين، إن والدها توفي وهو يشعر بالغضب منها لأنه كان رافضا فكرة دخولها مجال التمثيل، مضيفة:"والدي دخلني كلية لغات وترجمة تابعة لـ جامعة الازهر".





قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت ترغب في دراسة الإخراج عندما التحقت بمعهد الفنون المسرحية، مضيفة:" "والدي رفض انتقالي من جامعة الأزهر لمعهد الفنون المسرحية".





كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل علاقتها بوالدتها، قائلة انها "خربت" حياة أمها بسبب دخولها مجال التمثيل، وتابعت:"لم توجد مشاكل بين والدي ووالدتي ولم يتزوجا عن قصة حب، ولكنه كان زواجا تقليديا".





كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل اول لقاء بينها وبين والدها بعد فترة طويلة من المقاطعة لعدم رضاه عن دخولها مجال التمثيل، قائلة:والدي كان مجمعي لي كل المشاهد الجريئة لي في الافلام التي قدمتها لعرضها عليا وحسيت إني قاعدة مع عدوي".



