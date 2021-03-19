مصرع طفلة في الشرقية .. صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورد بلاغا بوقوع حادثي سير منفصلين، الأول تصادم سيارة بطفلة أثناء عبورها كوبرى الكسارة بطريق الصالحية الجديدة ومصرعها فس الحال.





أما الحادث الثاني فتبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال، بناحية كوبري النجار علي طريق الحسينية صان الحجر،و إصابة 8 عمال بكدمات وكسور .





تم نقل المصابين إلي مستشفي الحسينية المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، والتحفظ علي الجثة بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.