فى طلب إحاطة لرئيس الوزراء.. برلماني يطالب بإنهاء الربط بين سوهاج والوادى الجديد

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" بسرعة الانتهاء من مشروع محور الربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد الذى تقدر تكلفتة بنحو مليارا و100 مليون جنيه، الذى يشق الصحراء الغربية بطول 170 كم بعد دراسات جادة امتدت لأكثر من عشرين عامًا، لفتح أفاق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ، تتفق مع الزيادة السكانية إضافة إلى كون هذا المحور طريقا استراتيجيا قوميا ونوة " قورة " في طلب الإحاطة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن هذا المحور يعد الأمل الذى ينتظره أبناء المحافظتين لتوفير الوقت والجهد للمسافرين وفتح آفاق جديدة للتعمير





وقال "قورة"، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر ورفع درجة الأمان والسلامة المرورية على شبكة الطرق المصرية، فإن تنفيذ اعمال طريق سوهاج ـ الوادى الجديد يعد من أهم محاور تنمية محافظة سوهاج ويعد استكمالا لأعمال التنمية الشاملة بمدن الصعيد ومتنفسا لمحافظة سوهاج من الناحية الغربية باتجاه محافظة الوادى الجديد المليئة بفرص التنمية الحقيقية خاصة بعد ازدواج طريق اسيوط ـ سوهاج ـ البحرالاحمر، بطول نحو 325 كم ضمن المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع القومى للطرق كمتنفس للمحافظة من الناحية الشرقية.





وأشار إلى أنة يجب تعظيم العائد من هذا الطريق الذى يشق الصحراء الغربية بطول 170 كم، على أن يتم النظر الية انه محور للتنمية وليس مجرد طريق للتنقل بين محافظتى سوهاج، والوادى الجديد .





وشدد " قورة " على ضرورة وضع مخطط إستراتيجى وتفصيلى لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة على طول هذا المحور لتحويله لشريان لضخ التنمية فى تلك المنطقة التى تمثل الامتداد الطبيعى لمحافظة سوهاج، وذلك من خلال إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية ومناطق صناعية فى إطار «المنطقة الاقتصادية لصعيد مصر» والذى يمكن تخصيص جزء من مخصصات هيئة تنمية الصعيد وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة لتنمية تلك المنطقة الاقتصادية التى سوف تكون نواة للتنمية لمحافظة الوادى الجديد ومحافظات سوهاج وقنا وأسوان.





وأكد في طلب الإحاطة أن سرعة الانتهاء من هذا المحور من شأنة فتح مجال الاستثمار بمحافظــة ســوهاج ، حيــث انها مــن المحافظـات المغلقـة المحاصـرة مـن الـشرق والغـرب بهـضاب مرتفعـة مـن الحجر الجيرى يصعب التعامل معها ويحدها من الجنوب محافظـة قنـا ومن الشمال محافظة اسيوط فضلا عن غيـاب المـشروعات التنمويـة الكبـيرة بها والـتى تـستوعب عـدد كبير من الايدى العاملة .





وطالب عضو المجلس، من الأجهزة المعنية بتنفيذ هذا المحوربسرعة الانتهاء من عمليات الرصف لربــط سوهاج بالمنــاطق المحيطــة مثــل منطقــة البحــرالاحمــر والــوادى الجديــد والتي ســوف تــساعد وتــساهم في حركـة الـسكان والنمـو الاقتـصادى والتجـارى بالمنطقـة وايـضا سـوف، تلعب دور هام فى استغلال الثروات المعدنية بالمناطق المحيطة،وفتح الطريق امام التوسع العمرانى غربا ،و استغلال الظهير الصحراوى لتخفيف الضغط على الاراضى الزراعية المهددة من الزحف العمرانى، وخلق للتبادل الــصناعى بــين المنتجــات فى ســوهاج والــوادى الجديد، وتمكين ابنـاء محافظـة سـوهاج مـن العمـل فى مـشروعات الاستـصلاح الزراعـى بـالوادى الجديـد وخاصـة ان ابنـاء سـوهاج لهـم خبرة فى مجال الزراعة،



