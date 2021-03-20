علاج نزلات برد الشتاء.. وطرق الوقاية منها

يكون من السهل علاج نزلات برد الشتاء ولكن مع تقلبات الأحوال الجوية هذه الأيام يمكن أن تصاب بأكثر من نزلة برد؛ حيث يمكن استخدام الأعشاب أو غيرها من الوصفات الطبيعية للوقاية من حدوثها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق علاج نزلات برد الشتاء ومختلف الفصول أيضا.









‎الوقاية من البرد الشديد

يتعرض الكثير من الأشخاص خلال الوقت الحالى لنزلات البرد نتيجة تقلب الطقس وتغير درجة حرارة الجو، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل نصائح لأهم طرق الوقاية من البرد الشديد



وإذا كنت قلقًا بشأن الإصابة بنزلة برد خلال هذا الموسم، فإليك بعض النصائح والحيل لزيادة المناعة و ‎الوقاية من البرد الشديد ، ومن أهمها:



1- الحفاظ على النظافة اغسل وعقم يديك بانتظام وتجنب الخروج إلى الخارج ما لم تكن هناك حاجة ماسة إليه، لا تشارك أي أواني أو أكواب مع أي فرد في العائلة وقم بتطهير الأسطح في المنزل من وقت لآخر.





تأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة يتبع نفس ممارسات النظافة بغض النظر عن العمر.



2- تناول أطعمة مغذية ؛ حيث إن اتباع نظام غذائي متوازن مطبوخ في المنزل باستخدام مكونات بسيطة يعزز جهاز المناعة. تناولي أطعمة مغذية طوال اليوم لـ ‎ الوقاية من البرد الشديد



3- تتبع درجة الحرارة بانتظام لقد أثبت تتبع درجة الحرارة فعاليته العالية في تشخيص العديد من الإصابات وأهمها الإنفلونزا.





تتبع درجة الحرارة مرتين يوميًا، إن لم يكن أكثر، لأي شخص يشعر بالمرض أو عرضة للإصابة بالعدوى، خاصة الأطفال.





4- ابق نشطًا ‎الوقاية من البرد الشديد ، حتى لو لم تتمكن من الخروج في الهواء الطلق.

تمرن وحافظ على نشاطك كل يوم لـ



يمكن أن يساعدك تخصيص ساعة يوميًا في ممارسة التمارين أن يعز من جهاز المناعة لديك.





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‎طرق العلاج من الزكام والإنفلونزا

هناك العديد من طرق العلاج من الزكام و الإنفلونزا ؛ حيث إنه مع تغير الطقس ويصبح أكثر برودة في الليل مائل إلى الحرارة في الظهيرة، فقد يصاب بنزلات البرد، لذا سنقوم فيما يلي بذكر علاجات منزلية وطرق العلاج من الزكام والإنفلونزا.



1- ابق رطبًا شرب الكثير من الماء لطرد كل السموم من الجسم ويحافظ على صحتك ومناعة من الأمراض، اشرب أكبر عدد ممكن من السوائل، احتفظ دائمًا بزجاجة ماء معك، تجنب المشروبات التي تجرد الماء من نظامك وتجعلك تشعر بالجفاف.

ومن أبرز ‎طرق العلاج من الزكام والإنفلونزا



2- خذ البخار

تأكد من استنشاق البخار مرة أو مرتين كل أسبوع، يعمل استنشاق البخار على تنظيف مجرى الأنف والجهاز التنفسي ويبقيك بعيدًا عن البرد والاحتقان وهي من أهم ‎طرق العلاج من الزكام والإنفلونزا، ويساعد البخار أيضًا جسمك على محاربة أي فيروسات أو بكتيريا موجودة في جسمك قد تؤدي إلى إصابتك بالمرض.



3- تناول الأطعمة التي لها خصائص طبية العناية بنظامك الغذائي أمر مهم للغاية، يحافظ تناول نظام غذائي متوازن على صحتك ونشاطك، وهناك أطعمة معينة مثل الكركم والعسل لها خصائص طبية ويمكن أن تمنعك من الإصابة بالمرض، يمكنك تناول الكركم مع الحليب الدافئ للحصول على أفضل النتائج، ويمكن تناول العسل إما مباشرة أو خلطه بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.





4- أضف التوابل إلى طعامك

تقلل البهارات من الالتهابات التي يسببها البرد والسعال، ويمكن إضافة التوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والقرفة والقرنفل والفلفل إلى طعامك، لتكون من أهم طرق العلاج من الزكام والإنفلونزا.



5- خذ قسطًا من الراحة

وتعتبر الراحة مهمة‎ في طرق العلاج من الزكام و الانفلونز ا، لذا تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم في الليل والحفاظ على نشاطك أثناء النهار حتى لا تكون لديك فرصة للإصابة بالمرض على الإطلاق.







‎طرق الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب

توجد الكثير من ‎طرق الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب، والتي قد تمنع الإصابة بالإنفلونزا والتي غالبا ما تصيبنا في هذا الوقت من العام مع تقلب درجات الحرارة، لذا سنعرض فيما يلي بعض ‎طرق الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب.



1- الزنجبيل ‎طرق الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب

ويساعد المكون النشط الموجود في الزنجبيل في، يفضل الكثير من الناس تناول الزنجبيل ليبقوا آمنين من الإنفلونزا.



الزنجبيل هو أيضًا عنصر مشهور يمكن أن يكون مفيدًا في تقوية مناعتك ورئتيك، ويعتبر الزنجبيل علاجًا منزليًا مفيدًا لعلاج البرد والإنفلونزا والسعال.



2- شاي البابونج يتكون شاي البابونج من مركبين مهمين للغاية من مضادات الالتهاب ، وهما ألفا بيسابولول وتيمازولين، ويساعد هذان المركبان وخصائص البابونج العلاجية الأخرى في ‎الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب بشكل طبيعي في المنزل، يمكن أن يكون هذا العلاج المنزلي مفيدًا جدًا لتحسين صحتك خاصة خلال فصل الشتاء، يمكنك احتساء شاي البابونج الساخن في الصباح أو في المساء.



3- العسل ‎طرق الوقاية من الانفلونزا بالأعشاب يجب بالتأكيد زيادة استخدام العسل خلال فصل الشتاء لأنه مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تساعدك فيبشكل طبيعي، يستخدم هذا العلاج الطبيعي في العديد من المنازل لنزلات البرد والإنفلونزا كل يوم تقريبًا.



يساعد العسل في توفير الاسترخاء من السعال المستمر وتورم الحلق، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل، امزجها معًا واشرب هذا قبل النوم كل يوم.



4- الثوم الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تكون مفيدة لك، يمكن أن يساعد فيبشكل أفضل وسريع من البرد والإنفلونزا، بل ويساعد في منع بعض الأمراض.



يجب على المرء أن يحاول تناول الثوم النيئ لأنه أكثر فاعلية، ولكن يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي، نكهة الثوم علاج لسانك، كما أن العطر محبوب من قبل الكثير من الناس.



5- الغرغرة بالمياه المالحة الفاترة الغرغرة بالمياه المالحة الفاترة علاج طبيعي للسعال ومشاكل الحلق و البرد والإنفلونزا ، كما أن الماء الدافئ لديه القدرة على الاسترخاء وفتح الازدحام، فقط ضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة بها لبضع دقائق.



6- بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج البرد والإنفلونزا ، إنها مادة غذائية طبيعية يمكن استهلاكها في الشتاء، وعلاج منزلي ‎مناسب في الوقاية من الإنفلونزا بالأعشاب، تستخدم بذور الكتان لتحسين الجهاز الهضمي.



يمكنك تناول 2-3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان يوميًا للحفاظ على صحتك.



7- فيتامين سي الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي الليمون والبرتقال والعديد من الفواكه والخضراوات، يمكنك تناول هذه المصادر الغنية بفيتامين سي لتخفيف البرد و الإنفلونزا وإزالة الازدحام وتجعلك تشعر بتحسن بشكل عام؛ حيث إن فيتامين سي مفيد جدًا لجسمك ويوفر العديد من المزايا الصحية الأخرى.









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‎علاج نزلات البرد

يعد علاج نزلات البرد من الأشياء التي نبحث عنها مع تقلبات الجو، تسبب نزلات البرد وجع وتكسير في مختلف أجزاء الجسم، لذا سنقوم بعرض أهم النصائح التي تساعدكم في علاج نزلات البرد فى المنزل.



1- انفخ أنفك كثيرًا بالطريقة الصحيحة ويمكن علاج نزلات البرد بهذه الطريقة فيجب فعلها بانتظام عندما تكون مصابًا بنزلة برد بدلًا من استنشاق المخاط مرة أخرى، لكن انتبه فعندما تنفخ بقوة، يمكن أن يسبب الضغط وجع الأذن، لذا يجب الضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك بينما تنفخ برفق لتنظيف الأخرى.



2- ابق مستريحًا وتعتبر الراحة من أبرز طرق علاج نزلات البرد ، وذلك لأنه تساعدك على تعزيز المناعة.



3- الغرغرة

يمكن للغرغرة أن تساهم في علاج نزلات البرد والتهاب الحلق وتريحه مؤقتًا، جرّب ملعقة صغيرة من الملح المذاب في الماء الدافئ أربع مرات يوميًا، أو ننقع ملعقة كبيرة من عصير الليمون في كوبين من الماء الساخن وتخلط في ملعقة صغيرة من العسل، دع المزيج يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل الغرغرة.



4- السوائل الساخنة تساعد السوائل الدافئة في تخفيف احتقان الأنف وعلاج نزلات البرد، وتساعد على منع الجفاف، و الأغشية الملتهبة غير مريح التي تبطن الأنف والحلق.



5- خذ حمام بخار يعمل حمام بالبخار على ترطيب الممرات الأنفية وعلاج نزلات البرد إذا كنت مصابًا بدوار من الأنفلونزا ، فاستخدم حمام بخار أثناء جلوسك على كرسي قريب وأخذ حمام.



6- ضع الكمادات الساخنة أو الباردة حول الجيوب الأنفية المحتقنة رغم تناقضها إلا أن درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة تساعد على الشعور براحة أكبر.



7- ضع وسادة إضافية تحت رأسك يؤدي و ضع وسادة إضافية تحت رأسك أثناء النوم هذا في تصريف الممرات الأنفية وعلاج نزلات البرد.



