توقف عنها فورا ..أطعمة تؤدي إلى ظهور أعراض البرد أو الأنفلونزا



أطعمة عديدة يجب يجب على الآباء تجنب إعطائها للطفل لأنها قد تؤدي إلى ظهور أعراض البرد أو الأنفلونزا أو زيادة كثافة المخاط .

إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





1. الأطعمة السكرية









قد تكون الأطعمة المحملة بالسكر مغرية للأطفال ولكنها قد تقلل المناعة إلى حد كبير وتزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة مثل السكري والسمنة وارتفاع الكوليسترول. تشمل الأمثلة على الأطعمة السكرية مثل المثلجات و حليب الشوكولاتة





2. منتجات الألبان







من المعروف أن منتجات الألبان تؤدي إلى إفراز البلغم خلال الشتاء أو تسبب زيادة سمك البلغم ، إذا كان موجودًا بالفعل. هذه العوامل يمكن أن تهيج حلق طفلك وتجعله غير مرتاح. تتضمن بعض أمثلة منتجات الألبان ما يلي: حليب الزبادي







3. الأطعمة المدخنة ..

يمكن أن يؤدي استهلاكها المرتفع إلى حدوث تفاعلات التهابية ويسبب أعراضًا مثل العطس والسعال والحكة.







4. الأطعمة المقلية





غنية بالدهون والكوليسترول والسعرات الحرارية التي من المعروف أنها تخفض مناعة الجسم. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية أيضًا إلى زيادة الالتهاب والذي بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة لدى الأطفال. من أمثلة الأطعمة المقلية

والبطاطس المقلية

