عادات تدمر جهاز المناعة تعرف عليها

نظام غذائى صحى











-تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا؛ حيث إن من دوره أن يقوم بتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.





-تعد السلطة من الأطعمة التى يمكن الاعتماد على تناولها والتي تعزز مناعة الجسم؛ حيث إن طبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.



