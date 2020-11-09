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مرأة

عادات تدمر جهاز المناعة تعرف عليها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

مع التوقعات أن تكون  الموجة الثانية من كورونا  أخطر إليك كيف ترفع مناعتك لتحمى نفسك من الإصابة خصوصا بين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وذلك لمنع الإصابة بالفيروس وتفشيه بيننا، إليك كيفية تقوية مناعتك لمحاربة الإصابة بالفيروس.
نظام غذائى صحى

وفقا لموقع "هيلث"، يمكن بخطوات بسيطة تعزيز مناعة الجسم، وذلك باتباع نظام غذائي صحي.

-تناول معلقة عسل أبيض مع كوب ماء صباحًا؛ حيث إن من دوره أن يقوم بتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

-تعد السلطة من الأطعمة التى يمكن الاعتماد على تناولها والتي تعزز مناعة الجسم؛ حيث إن طبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

-تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سى مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوى والبروكلى والليمون والبرتقال.

-تناول الأطعمة الغنية بالزنك فلا غنى عنها مثل لحم البقر والبقوليات مثل العدس والفول والحمص بجانب بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والزعتر والميرمية، فهى من أهم الأعشاب لسلامة الجهاز التنفسى ورفع مناعتك وتجنب الإفراط فى تناول المعلبات والسكريات والدهون المشبعة.

بجانب النظام الغذائى، فإنه وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يمكن تجنب الكثير من الأخطاء التى تقلل من كفاءة الجهاز المناعي.

-عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

-التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهو يتسبب فى قلة كفاءة الجهاز المناعى، وذلك لأن التوتر ينتج لدينا هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة، لذا، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر.

- التدخين عليك ممارسة التدريبات الخفيفة في روتينك اليومي يمكنك ممارسة تمارين رياضية مناسبة لدرجة اللياقة البدنية، ويمكن البدء بالمشي نصف ساعة يوميا.

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