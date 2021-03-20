صحة سيناء تسجل تماثل 8 حالات للشفاء وإصابة واحدة بكورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، حالة أصابه جديدة، وحالة وفيات بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت البيان تماثل 8 حالات للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء في المحافظة لتصل إلى 1937 حالة منذ جائحة فيروس كورونا في ديسمبر عام ٢٠١٩م.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ،تواجد ٧حالات إصابة فقط في قسم العزل بمستشفي العريش العام لتلقي العلاج من الاصابه بفيروس كورونا، كما يوجد 57 مواطنًا داخل العزل المنزلي، تحت اشراف الاطقم الطبية من المستشفيات ببءر العبد والشيخ زويد والعريش، نظرًا لاستقرار حالتهم الطبية، ويخضعون للبروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة.

واستقرت أعداد الوفيات التي شهدتها المحافظة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا عند 114 حالات وفاة، حيث سجل البيان حالة وفاة جديدة طوال ال٢٤ ساعة الماضية، كما استقرت أعداد الإصابات الجديدة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا عند الرقم 329 حاله.



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