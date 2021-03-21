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جامعة جنوب الوادي: بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين

الأحد 21/مارس/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة أنهت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سلام ولم تسجل أي حالات اصابة بفيروس كورونا خلالها إلا حالات ضئيلة جدًا، لافتًا إلى أن معظم الكليات بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وفقًا لنظام التعليم الهجين.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكليات النظرية الدراسة بها يومين فقط في الأسبوع، بينما الكليات العملية الدراسة 3 أيام في الأسبوع داخل القاعات وباقي الأسبوع من خلال الشاشات.

وشدد على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.
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