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ديني

برعاية خريجي الأزهر .. مجلة نور تطرح أغنية ماما الغالية بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:06 م
مجلة نور
مجلة نور
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محمد شحتة
 أطلقت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، أغنية بعنوان "ماما الغالية" .

كتب كلمات الأغنية الشاعر حمدي هاشم حسانين، وقام بالتلحين والتوزيع إبراهيم الطربيشي ، وأدت كلماتها الطفلة مني إبراهيم ، و أخرجها محـمد ربيع ، تحت إشراف الدكتورة نهي عباس رئيس تحرير المجلة .

تأتي هذه الأغنية مشاركة من مجلة نور لكل أم مصرية ، كافحت وتكافح من أجل بناء جيل ناجح يشارك في بناء الوطن.

يذكر أن "نور" هى مجلة مصورة للفتيات والفتيان تناسب الفئة العمرية من سن 8 حتى 18 سنة، و تصدرها شهريًا المنظمة العالمية لخريجى الأزهر .

لمشاهدة الأغنية يرجي الدخول علي الرابط التالي:
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