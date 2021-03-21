برعاية خريجي الأزهر .. مجلة نور تطرح أغنية ماما الغالية بمناسبة عيد الأم

أطلقت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، أغنية بعنوان "ماما الغالية" .







كتب كلمات الأغنية الشاعر حمدي هاشم حسانين، وقام بالتلحين والتوزيع إبراهيم الطربيشي ، وأدت كلماتها الطفلة مني إبراهيم ، و أخرجها محـمد ربيع ، تحت إشراف الدكتورة نهي عباس رئيس تحرير المجلة .







تأتي هذه الأغنية مشاركة من مجلة نور لكل أم مصرية ، كافحت وتكافح من أجل بناء جيل ناجح يشارك في بناء الوطن.





يذكر أن "نور" هى مجلة مصورة للفتيات والفتيان تناسب الفئة العمرية من سن 8 حتى 18 سنة، و تصدرها شهريًا المنظمة العالمية لخريجى الأزهر .





