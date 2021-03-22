شاهد حالات واتسآب دون علم الآخرين بـ 3 طرق

قدم واتساب WhatsApp، على مر السنين الكثير من الميزات الرائعة، من من بينها مشاركة الحالات Status، والتي تعد خاصية مشابهة لميزة القصص أو استوري بموقعي فيسبوك وإنستجرام.





وبحسب ما ذكره موقع "maketecheasier"، تتيح لك حالات واتساب WhatsApp Status، نشر العديد من الحالات عبر تطبيق التراسل الشهير، والتي تظهر لجهات الاتصال الخاصة بك لمدة 24 ساعة فقط، في كل مرة يشاهد فيها أحد أصدقائك حالتك التي قمت بمشاركاتها، تظهر لك الخاصية اسم أو رقم هاتف من شاهدها، ضمن ميزة من شاهد الحالة.





ولكن في حالة إذا كنت ترغب في مشاهدة حالات جهات اتصالك على تطبيق "واتساب" سرا دون معرفة الطرف الآخر، هناك العديد من الطرق لقراءة الرسائل، أو للاستماع إلى المقاطع الصوتية، ومشاهدة الصور، وحالات جهات اتصالك دون معرفتهم، ولن يظهر لهم أنك شاهدتها، ويمكنك ذلك من خلال الطرق التالية:





الطريقة الأولى: الطريقة الرسمية:





يمكنك مشاهدة حالة واتساب الخاصة بجهات اتصالك سرًا بالطريقة الرسمية، والتي يوفرها إليك نظام تطبيق التراسل نفسه، وهي أيضًا واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك:





- افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.





- اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة أعلى يمين الشاشة، ثم انقر على خيار قائمة الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.





- توجه إلى خيار الحساب Account، ثم الخصوصية Privacy.





- قم بتعطيل الزر بجوار خيار "مؤشرات قراءة الرسائل Read receipts"، سيتيح لك هذا الإجراء مشاهدة حالة واتساب الخاصة بجهات اتصالك الخاصة بك سرًا، ولن يظهر اسمك أبدًا في قائمة من شاهد الحالة.





الطرقة الثانية: وضع الطائرة:





هذه طريقة أخرى بسيطة لمشاهدة حالات واتساب دون علم أصحابها، ولا تتضمن خطوات متعددة، كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق "واتساب" والتوجه إلى علامة التبويب الحالة، بمجرد وصولك إلى هناك، اسحب شريط الإشعارات واضغط على أيقونة وضع الطائرة، وسوف يتم فصل جهازك عن الاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على الحالة التي ترغب في عرضها، عند الانتهاء أغلق التطبيق، وامسح جميع علامات التبويب من هتفك، بهذه الطريقة السهلة ستتمكن من مشاهدة حالات أصدقائك سرا دون علم أين منهم.





الطريقة الثالثة: باستخدام مدير الملفات:





تتطلب هذه الطريقة أن يكون لديك تطبيق File Manager مثبتًا على جهازك، وخاصة مدير الملفات الذي لديه خيار عرض الملفات المخفية، توجد العديد من تطبيقات File Manager في متجر "بلاي" والتي يمكنك تثبيتها لمشاهدة حالات واتساب بمنتهي السرية وتحميلها ايضا، قم بتثبيت أي تطبيق لإدارة الملفات، ثم افتح مجلد واتساب في مساحة تخزين على هاتفك، ثم انتقل إلى المجلد المسمى "الوسائط Media"، ضمن هذا المجلد انقر على الثلاث نقاط الأفقية ومن الإعدادات قم بتمكين خيار "إظهار الملفات المخفية"، بمجرد القيام بذلك، سيظهر لك مجلدا جديدا يسمى "الحالات Statuses"، داخل مجلد الوسائط. ستجد هنا جميع حالات "واتساب" لجهات اتصالك.