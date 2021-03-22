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تكنولوجيا

يصدران بميزات خارقة.. اعرف الفرق بين هاتفى MI 11 PRO وOnePlus 9 Pro

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:01 ص
اعرف الفرق بين هاتفى
اعرف الفرق بين هاتفى MI 11 PRO وOnePlus 9 Pro
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ندى على
بعد أيام معدودة، ينطلق هاتفان من أفضل هواتف الأندرويد فى الأسواق وهما هاتف MI 11 PRO من شركة شاومى الصينة، وكذلك هاتف OnePlus 9 Pro من شركة وان بلس، وسيأتى الهاتفان بعدد من المواصفات الخارقة التى تمكنهما من المنافسة بقوة. 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتفى OnePlus 9 Pro وMI 11 PRO سيصدران بعدد من الميزات الكبيرة مثل البطارية وكذلك قوة الشحن والكاميرا والجودة الكبيرة للشاشة ،كما يتفقان فى نوع المعالج الذى سيكون من نوع Snapdragon 888 ، وفيما يلى الاختلافات بين الهاتفين : 

جودة الشاشة 
هاتف OnePlus 9 Pro
وستكون بقياس 6.7 بوصة، بجودة+  Full HD، ونقاء  x 2400 1080 بيكسل، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومن المتوقع أن تصدر الهواتف على تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة.
 
هاتف MI 11 PRO
وسيأتي بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة WQHD +، تستخدم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وبالإضافة إلى كاميرا سيلفي ستأتي بدقة 20 ميجابكسل، يتمتع هذا الجهاز بطبقة حماية زجاج من نوع Corning Gorilla.

الكاميرات : 
هاتف OnePlus 9 Pro
وسيحتوى الهاتف على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة  12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة  12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.

هاتف MI 11 PRO
وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.

البطارية وقوة الشحن 
هاتف OnePlus 9 Pro
 ويأتى ببطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع بقوة 50 واط ، الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط، وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط. 

هاتف MI 11 PRO
وسيدعم الهاتف  الشحن اللاسلكي السريع بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، مع بطارية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتشمل الميزات الأخرى مقاومة ضد الماء والغبار بمعاير IP68.
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