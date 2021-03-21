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رياضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 6-1 في الدوري الإسباني

الأحد 21/مارس/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 لبطولة الدوري الإسباني.


افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 37، قبل أن يسجل سيرجينو ديست الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 43.


وفي الشوط الثاني، سجل ديست الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 53، أعقبه ليونيل ميسي بالهدف الرابع في الدقيقة 56.


وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الخامس، قبل أن يختتم ليونيل ميسي مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 89.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 62 في المركز الثاني، وتوقف رصيد سوسيداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.

 
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:


في حراسة المرمى: شتيجن


خط الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليت - ألبا


خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - دي يونج


خط الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي
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