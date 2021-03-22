أفاتار يتربع على عرش الإيرادات للأسبوع الثاني على التوالي

عاد فيلم الخيال العلمي والفانتازيا الشهير "أفاتار- Avatar"، لتصدر شاك التذاكر العالمي بعد طرحه في دور العرض مجددا الأسبوع الماضي، ليستمتع به الجمهور بعد مرور أكثر من 10 أعوام على طرحه للمرة الأولى عام 2009.

أعلن منتجو الفيلم منذ أيام، احتلاله المركز الأول عالميا في تحقيق الإيرادات والربح على الإطلاق متفوقا على فيلم السوبر هيروز الشهير Avengers: Endgame، واقترب من كسر حاجز 3 مليار دولار.





الفيلم الذي أخرجه جيمس كاميرون وطرح في ديسمبر 2009، عاد للسينمات مجددا بعد تحقيقه إيرادات غير مسبوقة، ليحقق في أسبوع واحد حوالي 14 مليون دولار في دور العرض الصينية.





انتهت شركة ديزني من تصوير الجزأين الثاني والثالث من سلسلة أفاتار، بعد فترة قليلة من الإعلان عن إنتاجهما، لاستغلال نجاح الجزء الأول غير المسبوق، ويخرجهما الكندي جيمس كاميرون أيضا.

من المقرر أن تمتد السلسلة إلى 5 أجزاء، لكن مواعيد طرحهم ستتغير بمرور الوقت وفق ما تسمح به جائحة كورونا، وحتى الآن سيطرح الجزء الثاني في ديسمبر 2022.