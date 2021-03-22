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أخبار العالم

عداد كورونا في العالم.. 124 مليون إصابة

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:35 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى ما يقرب من 124 مليون إصابة، في حين وصلت الوفيات 2.7 مليون حالة وفاة حتى الآن. 

ومن ناحية أخرى، صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، بأن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال تيري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى لقاج "سبوتنيك V" الروسي.

وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة من بريتون أشارت إلى قرب حدوث تعاون روسي أوروبي لدعم موسكو في إنتاج اللقاح.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي من المحتمل أن يكون لقاحًا جيدًا جدا ضد فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يساعد الاتحاد الأوروبي روسيا في إنتاجه.

وقال بريتون في مؤتمر صحفي "سبوتنيك هو بالتأكيد لقاح جيد لأن الروس علماء جيدون جدا و ... ليس لدي أي سبب للشك".
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