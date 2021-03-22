التعبئة والإحصاء: 0.5% نقص مياه جوفية وأمطار فى 2018/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين،بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام والذي أقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992.





وقال جهاز الإحصاء فى بيان له اليوم، إن نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م3 تمثل 68.5 % من جملة الموارد المائية عام 2019/2020، بينما تقدر كمية المياه الجوفية العميقة والامطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد اســــتخدامها والميــاه الجـوفية الســطحية بالدلتا بنحــو25.56مليارم3 تمثل 31.5%من جـمـلة الـمـوارد الـمـائية عـــــام 2019/2020 مقـابل 25.69 مليارم3 عـام2018/2019 بنسبة نقص قدرها 0.5% .





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ويشير التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمياه بشأن رصد مؤشرات الهدف السادس من مؤشرات التنمية المستدامة إلى أنه لا تزال 129 دولة ليست على المسار لتنفيذ المؤشر رقم 6-5-1 المعنى بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حين أن مصر كانت من أوائل الدول التي رصدت هذا المؤشر بدرجة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية بلغت 40%.





وبلغـت كمية الميـاه المسـتهلكة في قطاع الزراعة 61.63مـليـــارم3عـــــــام2019/2020 مــقابـل 61.65 مليــار م3 عـام 2018/2019 بنسبة نقص 0.3%، بينـما بلـغـت كـــمية الميـاه المـســتهلـكة فـي الــشـرب 11.53 مــليـــارم3 عــام 12019/2020 مقابــل 10.70 مليـــــارم3 عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7.8 % .





كما بلغـت كميـة الميــاه النقية المنتجـة من الشـــركة القابضــة لميـــــاه الشــــرب والــصـرف الصحـى 11 مليــار م3 عــــام 2019/2020 مـــقابل 8.98 مليــار م3 فى عــام2018/2019بنســـــــــبة زيـــــادة قدرهـا 22.5% ،بينمـا بلغـت كمية المياه المباعة 8.5 ملـــيار م3 عـام 2019/2020 مقابل 6.41مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.