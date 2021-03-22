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توك شو

قبل رمضان والمناسبات.. "الطب الوقائي" يحذر من تزايد حالات كورونا الفترة المقبلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إن مصر تشهد منذ حوالي شهر مضى حالة من تذبذب أعداد الصابين بفيروس كورونا، والتي تتأرجح بين 500 إصابة و600 إصابة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية الأولى، أن أعلى أعداد إصابة تم تسجيلها في الصيف، خلال الموجة الأولى، لافتًا إلى أن "كورونا يختلف عن فيروس الأنفلونزا ولا يتأثر بشكل كبير بدرجة الحرارة".

وأوضح أن المناعة في فصل السيف تكون أكبر من الشتاء ، وذلك لعدم وجود خلط بين فيروس كورونا والأمراض التنفسية في فصل الشتاء ، مثل الإنفلونزا وغيرها.

وحذر من التجمعات المتوقعة خلال المناسبات القادمة ، والتي من الممكن أن تكون مؤشر خطير لزيادة الإصابات.

وأكد أن شعار مصر في المرحلة الحالية هو " في التباعد حياة" ، للتأكيد على ضرورة التباعد وضوابط الصحة العامة.
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