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رياضة

أعلن انتهاء أزمته.. رسالة صادمة من أحمد شوبير إلى كهربا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق مع اقتراب موعد انتهاء عقوبته التي وقعها عليه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير " اون سبورت اف ام " أن كهربا سيعود إلى مران الفريق الجماعي قبل اسبوع من انتهاء مده عقوبته، مشددا على أن أزمته انتهت و سيخوض مرانه مع الفريق بشكل طبيعي 

واضاف شوبير أن كهربا عليه أن يحرص على الالتزام التام خلال الفترة المقبلة وتجنب إثارة أي مشاكل، مشددا على أن الأهلي ناد كبير ولديه ضوابط محدده تحكم الجميع داخل المنظومة ويجب الالتزام بها.

وأوضح أن كهربا سيكمل عقده مع النادي الاهلي ولكن في حال اثارته أي أزمة جديدة من الممكن عرضه للبيع، منوها إلى أنه في هذه الحالة سيجد صعوبة في الانضمام لأي ناد آخر نظرا لاستحالة عودته للزمالك وصعوبة انضمامه لبيراميدز.

وطالب "شوبير"، كهربا بأن يدرك قيمة الأهلي ويكف عن اثارة أي أزمات جديدة.

وقال شوبير: "الأهلي ممكن يستغني عن اي لاعب ..انا شفت الأهلي بيمشي لاعبيه كبار مثل ابراهيم سعيد ومحمد عباس".

واضاف موجها كلامه إلى كهربا: "انت جربت شعور التتويج بالبطولات والالعاب في الاهلي فلا تضيع تلك النعمة".
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