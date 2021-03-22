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ثقافة

لجنة تحكيم مسابقة العمارة تختار القائمة القصيرة لمسابقة فاروق حسني للثافة والفنون

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

اجتمع اليوم الإثنين ٢٢ مارس ٢٠٢١، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العمارة التي أطلقتها مؤسسة فاروق حسني الثقافية، ضمن المئسابقات التي تطرحها لدعم وإكتشاف المواهب من الشباب.


وأدلت اللجنة بأصواتها علي أعمال المشاريع  المقدمة لمسابقة العمارة طبقًا لمعايير التقيم الأتية: الابتكار في التصميم للنماذج وللمبنى السكني، المرونة لتلبية الاحتياجات الوظيفية المختلفة للاسرة المصرية، خصوصية المسكن وتوافقه مع البيئة، الاقتصاد في الانشاء والصيانة واستهلاك الطاقة، الابتكار في عرض الافكار.

 

وكان قد تقدم للمسابقة عدد ٢٧ متسابق من ٥ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية، ٥٠ خمسون الف جنية الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون الف جنية الجائزة الثالثة.

 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير العمارة كل من: المهندس المعماري شهاب مظهر، المهندس الإستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المهندس المعماري حاتم السعيد.

وسوف يعلن عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للفنانين والمعماريين المتأهلين للمرحلة النهائية وذلك برعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة السادسة ٦ مساءً.

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