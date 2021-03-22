محمد هاني يشارك جمهوره بصورة من معسكر المنتخب .. شاهد

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وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.





ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب مصر المغلق بأحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة والتدريب على استاد القاهرة حتى الغد، الثلاثاء، وهو موعد السفر إلى كينيا لخوض منافسات الجولة الخامسة.





واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون