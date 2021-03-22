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سيارات

إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:00 م
ام جي تكشف عن احدث
ام جي تكشف عن احدث اصداراتها مارفيل R
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صبري طلبه

في ظل ارتفاع حدة المنافسة بين كبرى شركات تصنيع السيارات و خاصة في مجال المحركات التي تعمل بالكهرباء، كشفت شركة ام جي عن احدث اصداراتها في عالم السيارات الكهربائية، و هي النسخة التي تحمل إسم مارفيل R والتابعة لعائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

 

جاءت السيارة بتصميم خارجي ذا مقدمة انسيابية وتمويجات جانبية، حيث أمتلكت مصابيح أمامية ثنائية المقاطع متصل بشريط إضاءة عريض، كما هو الحال للمصابيح الخلفية، كما دعمت بعجلات رياضية و جنوط معدنية خماسية الأضلاع، و سبويلر نحيف مثبت على الناحية العلوية من الزجاج الخلفي.


كما بلغ طول السيارة 4674 مم، و بعرض قدر بنحو 1919 مم، و 1618 للارتفاع، و قاعدة عجلات بطول 2800 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 357 لتر حيث يمكن زيادتها إلى 1396 لتر عند وضعية طي المقاعد الخلفية.

 

ودعمت مارفيل R بخيارين من المحركات، احدهم يعتمد على منظومة الدفع الرباعي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 288 حصان، و عزم دوران 665 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى تصل إلى 201 كم/ساعة، و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع مارفيل أن تتسارع من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 4.9 ثوان.

 

كما يمكن شحن بطاريتها الكهربائية عبر تقنية الشحن السريع لتصل إلى 80% من طاقتها في غضون 30 دقيقة، و مع كامل طاقتها تتمكن السيارة في قطع مسافة قدرها 400 كم، بالاضافة إلى قدراتها على شحن اجهزة اخرى عبر نظام V2L المتطور.

 

وظهرت المقصورة الداخلية للسيارة وهي تحتوي على شاشة لعرض الوسائط المتعددة كبيرة الحجم، و لوحة عدادات رقمية، و مقود حركة متعدد المهام، و خاصية التفعيل الذكي للسيارة، و مقاعد باللون الأسود.

إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور
إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور
إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور
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