تحت القيادة الفنية الأولى لـ إيهاب جلال.. الإسماعيلي يخسر وديا من الإنتاج الحربي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى الخسارة أمام منافسه الإنتاج الحربى بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأقيمت المباراة تحت أنظار إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدراويش وجهازه المعاون، قبل استلام المهمة بشكل رسمى اعتبارًا من الغد.





ويستعد الإسماعيلي لخوض ودية أخرى أمام أسوان، في معسكرة المقام بالإسماعيلية السبت.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إقامة التدريبات على فترتين، بحيث يقام مران صباحى فى تمام السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.



