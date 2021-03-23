حدث ليلا.. سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.. توقعات وزارة الصحة للموجة الثالثة من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





علي صوتك بالغنى.. محمد منير يشعل المسرح مع إسعاد يونس.. شاهد

أدى "الكينج" محمد منير خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أغنية "علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة".





سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة غدا.. تفاصيل

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء مكة المكرمة ستشهد مساء غد الأربعاء، التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة، مضيفة أنه يمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة.





مرهون بتعامل المصريين مع الأزمة.. تعرف على توقعات وزارة الصحة للموجة الثالثة من كورونا توقعت الدكتورة نهى عصام مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، حدوث الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الدولة على اتم استعداد لهذا الأمر.









ببدلة من جلد الماعز.. بوتين يقضي عطلته رفقة وزير دفاعه وسط ثلوج سيبيريا ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرجي شويجو، وهو يرتدي معطف من جلد الماعز أثناء نزهة في البرية بسيبيريا.









اندلاع حريق هائل يجبر 20 ألف شخص من لاجئي الروهينجا على الفرار اندلع حريق كبير في مخيمات للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش، أجبر نحو 20 ألفا منهم على الفرار، في حين تخشى السلطات أن يكون 5 لاجئين قد لقوا مصرعهم في هذا الحريق.









وزير الخارجية السعودي: نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية عرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي له، اليوم، مبادرة سلام من المملكة، لإنهاء الحرب في اليمن، وتقترح هذه المبادرة السعودية الجديدة، وقف إطلاق نار في البلاد، تشرف عليه الأمم المتحدة، واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.





سقطت بداخلها.. وفاة نائبة ألمانية من حزب ميركل على متن طائرة أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، وفاة نائبة عن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء عودتها على متن طائرة من كوبا، عقب سقوطها بداخلها.









إحداها استمرت 17 يوما فقط.. 3 زيجات في حياة الدنجوان أحمد رمزي تحل اليوم ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية، أحمد رمزى والذى عرف بـ"الولد الشقي"؛ حيث إنه من مواليد 23 مارس عام 1930، وقد نشأ فى محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا مصريًا هو الدكتور محمود بيومي ووالدته أسكتلندية.







