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أخبار العالم

سعر الليرة التركية يهبط إلى 7.85 مقابل الدولار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:16 ص
سعر الليرة التركية
سعر الليرة التركية يهبط إلى 7.85 مقابل الدولار
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سمر صالح
تراجعت الليرة التركية 0.6%، اليوم الثلاثاء، لتظل تتعرض لضغوط، إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية كمحاولة لحل الأزمة الاقتصادية.

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ 05:00 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15% مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

ويشارك شهاب قوجي أوغلو وهو مُشرّع سابق في الحزب الحاكم مع أردوغان في وجهة نظره غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم وهو ثالث محافظ للبنك المركزي يعيّنه الرئيس منذ منتصف 2019.

والإقالة الصادمة لناجي إقبال، بعد يومين من رفعه لأسعار الفائدة لكبح التضخم، تعزز وجهة نظر المستثمرين التي تلاحق اقتصاد السوق الناشئة الكبير لسنوات وهي أن السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.

وقال مصدر لرويترز إن قوجي أوغلو سعى إلى تخفيف قلق المستثمرين بشأن تحول حاد من التشديد إلى سياسة نقدية توسعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الأحد أنه لا يخطط لتعديل وشيك للسياسات.
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