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برلمان

عربية النواب: المبادرة السعودية طوق نجاة لإنهاء الأزمة اليمنية ومنع التدخل فى الشئون الداخلية لليمن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:08 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس ا
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فريدة محمد
أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييده للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل يكفل انهاء الصراعات داخل اليمن مشيدًا بالجهود المُخلصة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وناشد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم جميع الأطراف داخل اليمن الالتفاف حول هذه المبادرة لعودة الامن والاستقرار داخل ربوع دولة اليمن الشقيقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق معتبرًا هذه المبادرة بمثابة طوق نجاة وفرصة كبيرة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائى ولحقن  الدماء وانهاء جميع التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية.

 وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيدًا إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل.

واكد عضو مجلس النواب على ضرورة مساندة ودعم المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلي الأمن لهذه المبادرة للتوصل الى حلول سلمية للازمة اليمنية
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