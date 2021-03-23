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أخبار العالم

الثالث خلال 10 أيام.. انفجار يستهدف قوات تركية بإدلب السورية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار بعبوة ناسفة في محافظة إدلب، أثناء مرور عربة عسكرية تركية بالمنطقة.


ووقع الانفجار على طريق "المسطومة" بريف إدلب (شمال غرب) وأدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق المصدر ذاته.

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال 10 أيام، حيث أشار المرصد السوري في 15 مارس الجاري، إلى إصابة جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه للقوات التركية على أطراف مدينة إدلب، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل.


وفي 13 الشهر الجاري، وقع أيضا انفجار ناجم عن عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة.
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