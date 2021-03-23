لراغبي الدراسة في الخارج .. تفاصيل أحدث منح وبعثات التعليم العالي

تعلن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشكل دوري عن البعثات والمنح التي تقدمها عدد من الدول، موضحة كل ما يحتاج راغبي الدراسة في هذه الدول معرفته، من شروط التقديم وكيفية الالتحاق بالمنح والأوراق المطلوبة.

تفاصيل أحدث المنح التي أعلنت عنها إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

فتح باب التقديم للدراسة بجامعة بكين:

أفاد المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة بكين للغات والتى تعد من أكبر الصروح العلمية عالميًا المتخصصة فى مجال اللغات أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة لديها لعام 2021.

International chinese language teachers scholarship2021

وأعلنت عن مجموعة متنوعة من المنح للمتخصصين فى دراسة اللغة الصينية لغير الناطقين بها من الراغبين فى تعلم اللغة الصينية للعمل فى مجال تعليم اللغة الصينية أو ما يتعلق به، بغرض إنشاء كوادر دولية مؤهلة لتعليم اللغة الصينية وهى على النحو التالى:

- منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تدريس اللغة الصينية.

- منحة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس فى تدريس اللغة الصينية.

- منحة دراسية لدراسة اللغة الصينية لمدة سنة أكاديمية.

- منحة دراسية لفصل دراسى واحد.

- برنامج خاص مدته أربعة أسابيع.

علمًا بأنه تم فتح باب التقدم لهذه المنح من الآن، وتاريخ غلق باب التقدم وفقًا لكل برنامج ويمكن الإطلاع على شروط المنحة ، وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة من خلال الرابط التالى .





اقرأ ايضا:

احصل على فرصة للدراسة في بكين .. تعرف على التفاصيل





اعلان عن منح مقدمة من مملكة تايلاند:



بينما أفادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بان الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى (TICA) بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية التايلاندية اعلنت عن 29 دورة تدريبية عن طريق تقنية الفيديو فى مجالات فلسفة اقتصاد الكفاية، والصحة العامة، والأمن الغذائي، والتغير المناخى، وأهداف التنيمية المستدامة.

كما أن التقدم بالترشيحات إلى الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى (TICA) يتم عبر سفارة تايلاند أو قنصليتها العامة المعتمدة لدى الدول الأعضاء الموقرة .

ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني التالى

المبادرة المصرية اليابانية للتعليم:

كما أعلنت الإدارة المركزيه للبعثات بوزارة التعليم العالى المصريه وبشراكة الوكالة اليابانيه للتعاون الدولى JICA، عن البرنامج السنوى الموحد(الجزء الثانى) لخطه البعثات للعام الرابع 2020/2021 من الخطه الخمسية الثامنه 2017ـ 2022 والذى يضم برنامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP مع الجانب اليابانى، وتدعو الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصريه والمراكز البحثيه (الجهات المدرجه بخطه البعثات) للتقدم بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفترة من أول أمس الاحد الموافق 21/3/2021 وحتى يوم الاحد الموافق 30/5/2021 على النحو التالى:ـ

- بعثه دكتوراه: منحه الدكتوراه للحصول على الشهاده من احدى المؤسسات التعليميه بدوله من دول العالم ومدتها تتراوح من 3 سنوات الى 4 سنوات كحد اقصى وفقًا للدوله الموفد اليها والتخصص ولاتتضمن دراسة مقررات خاصه بالماجستير (وتشمل التخصصات الاكلينيكيه فى المجال الطبى).

- بعثه اشراف مشترك: تمنح الفرصة لقضاء عام للقيام بالأبحاث فى احدى مؤسسات التعليم العالى بدوله من دوله العالم للمصريين الذين يقومون حاليًا بإعداد الدكتوراه بجامعة حكومية مصرية.

- مهمه علميه: لأجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه (Post Doctor ـ تبادل علمى ـ زيارات مدراس علميه ـ زيارات معامل ـ كتابة مشروع) ومدتها بحد اقصى 6 شهور.

الماجستير: منحه للحصول على شهادة الماجستير من احدى المؤسسات التعليميه بدوله من دول العالم ومدتها عام قابل للمد عام اخر كحد اقصى.

جمع ماده علميه للماجستير: منحه لجمع المادة العلمية لدرجه الماجستير المسجل لها بالوطن باحدى الجامعات المصريه ومدتها عام بالجامعات اليابانيه.



واوضحت أن هناك شروط عامه وهي :ـ

- الالتزام بمدة التقدم للاعلان ولن يتم مد مهله التقدم تحت أى ظرف.

- البعثات لاتتحمل اى نفقات لاصطحاب الأسره لأى نوع من أنواع الإيفاد.

- مده البعثه الخارجيه للحصول على الدكتوراه من الخارج كحد اقصى 4 سنوات.

- مده الاشراف المشترك عام واحد فقط بالخارج غير قابل للتجديد.

- مده المهمه العلميه بحد اقصىى 6 شهور وبدون تحمل البعثات اى مصاريف بحثيه.

- بالنسبة للمهمات العلميه الحاصلين على الدكتوراه من الخارج ويرغبوا فى التمتع بالاعفاء من تقديم شهاده اللغه الانجليزيه يشترط الاتي :ـ



- في حالة التقدم للمهمه بخطاب قبول من نفس الدوله التي حصل منها على الدكتوراه فيشترط ان يكون خطابى القبول من نفس الدوله ، وفى حالة تقدمه بخطاب قبول من دوله اخرى يجب استيفاء شرط اللغه .

- في حالة الحصول على الدكتوراه من دوله اللغه الانجليزيه فيها لغه اولى وتقدمه بخطاب قبول من جامعه في دوله اللغه الانجليزيه لغه اولى او ثانيه يعتبر معفي من شرط اللغه .

- لا يجوز التقدم لاكثر من نوع ايفاد فى ذات الاعلان ويعد مخالفة ذلك بمثابة انسحاب من التقدم للاعلان.