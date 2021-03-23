وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بالمرأة المصرية بمختلف المحافظات.. صور





وفى ذات السياق،قامت مديرية أمن الإسكندرية بتوزيع الورود على السيدات بالشوارع والميادين إبتهاجًا بتلك المناسبة ومشاركة الأم المصرية بالإحتفال بعيدها السنوى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.



