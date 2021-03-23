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حوادث

وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بالمرأة المصرية بمختلف المحافظات.. صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:03 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم.

وفى ذات السياق،قامت مديرية أمن الإسكندرية بتوزيع الورود على السيدات بالشوارع والميادين إبتهاجًا بتلك المناسبة ومشاركة الأم المصرية بالإحتفال بعيدها السنوى.
     
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة  المصرية الفعال فى المجتمع.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديرًا للدور الهام للمرأة المصرية وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة منها الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".

وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بالمرأة المصرية بمختلف المحافظات.. صور
وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بالمرأة المصرية بمختلف المحافظات.. صور
وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بالمرأة المصرية بمختلف المحافظات.. صور
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