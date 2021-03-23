أسامة نبيه يعقد جلسة مع ظهير أيمن فريق الشباب بالزمالك

عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع رضا محمد ظهير أيمن فريق الشباب بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.
وطالب نبيه من محمد رضا التركيز في التدريبات، والتمسك بالفرصة؛ كي يكون في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.
وكان الجهاز الفني بقيادة كارتيرون قد قام بتصعيد اللاعب في ظل النقص العددي في الجبهة اليمنى؛ بسبب تواجد أحمد عيد في المنتخب الأولمبي، وسفر حمزة المثلوثي إلى تونس، بخلاف إصابة حازم إمام الذي عاد وشارك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.
ويستعد الفريق لمباراة مولودية الجزائر المقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.