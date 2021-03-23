أسامة نبيه يعقد جلسة مع ظهير أيمن فريق الشباب بالزمالك

عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع رضا محمد ظهير أيمن فريق الشباب بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.





وطالب نبيه من محمد رضا التركيز في التدريبات، والتمسك بالفرصة؛ كي يكون في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.





وكان الجهاز الفني بقيادة كارتيرون قد قام بتصعيد اللاعب في ظل النقص العددي في الجبهة اليمنى؛ بسبب تواجد أحمد عيد في المنتخب الأولمبي، وسفر حمزة المثلوثي إلى تونس، بخلاف إصابة حازم إمام الذي عاد وشارك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.



