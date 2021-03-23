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تكنولوجيا

بعد الأعطال الأخيرة.. قرار عاجل من فيسبوك

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:34 م
بعد أعطال فيسبوك
بعد أعطال فيسبوك و ماسنجر حول العالم.. حملة إصلاحات كبيرة
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ندى على
نجح موقع فيسبوك Facebook فى إصلاح عدد من الثغرات والخلل الذى تسبب فى مشكلات فنية أدت إلى انقطاع خدماته في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد أن واجه أكثر من مليون مستخدم صعوبات في الوصول إلى تطبيق مشاركة الصور إنستجرام  Instagram. 

وفقا للمتحدث الرسمى باسم فيسبوك، فإن الشركة قامت بحل كل الأعطال والثغرات التى أدت إلى توقف الخدمة لدى الملايين فى جميع أنحاء العالم، بما فيها تطبيقات فيسبوك وواتسآب وإنستجرام. 


وأفاد موقع downdetector.com، الذي يقدم بيانات الحالة في الوقت الفعلي وانقطاع الخدمات والتطبيقات، أن أكثر من مليون شخص حدثت لهم مشكلات تتعلق بإنستجرام، في حين أبلغ ما يقرب من 20 ألف مستخدم لتطبيق واتسآب عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق.
  
وبحسب موقع Big News Network، فإن Downdetector يراقب حالات الانقطاع من خلال جمع تقارير الحالة في الوقت الفعلي الواردة من مصادر متنوعة، بما في ذلك الأخطاء الموجودة على نظامها الأساسي، والتي يتم إرسالها من قبل المستخدمين.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم، واتسآب WhatsApp، منذ أيام ؛ بعدما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال أي رسائل بينهم و بين أصدقائهم. 

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