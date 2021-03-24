مشروبات خارقة تخلص الجسم من السموم فى لمح البصر

إذا كنت تحاول الإقلاع عن الصودا يمكنك الاعتماد على المشروبات التالية وفى الوقت نفسه فيمكنك استخدام أي مزيج من الفواكه والأعشاب الطازجة يمكنك تحضيرها فى مطبخك.

كيف تصنع مشروبات الديتوكس بنفسك في المنزل بالخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





ماذا ستحتاج

إبريق أو زجاج

ثلج

ملعقة لتقليب المكونات

1 - ماء الزعتر والجريب فروت والليمون





أخرج الكوب أو الإبريق واملأه حتى المنتصف بالثلج. ضع شريحتين من الجريب فروت وأربع شرائح من الليمون وحفنة من الزعتر الطازج في الداخل.





ادفع الزعتر بملعقة لجعله مناسبًا ، ثم اسكب الماء المصفى في الأعلى. قلّب باستخدام ملعقة طويلة واستمتع!

الفوائد: يستخدم الزعتر لغناه بفيتامين سي والبوتاسيوم والمنغنيز بالإضافة إلى المركبات المضادة للالتهابات. الجريب فروت غني بفيتامين C و A ويحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة.







أخيرًا ، يحتوي الليمون الحامض على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة أيضًا ، مما يساعد على تعزيز المناعة.

2- ماء الريحان والزنجبيل والتفاح

لصنع هذا الماء المنقوع ، املأ إبريقًا نصفه بالثلج مرة أخرى. أضف أربع أو خمس شرائح من التفاح الأخضر مقطعة بالطول لعمل دوائر رفيعة. بعد ذلك ، أضيفي حفنة من رقائق الزنجبيل الطازجة و7-8 أوراق ريحان. املأ الإبريق بالماء وحركه بشفاط. ستعمل هذه المياه المنقوعة على تنشيطك بينما تمنحك تقوية مناعة!

الفوائد: يحتوي الريحان على نسبة عالية من فيتامين K ، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام والتئام الجروح بشكل أسرع. يحتوي التفاح على أطنان من الألياف وفيتامين ج والبوليفينول ، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة. أثبتت الأبحاث أن الزنجبيل ربما يكون أحد أقوى الجذور على هذا الكوكب ، حيث يساعد في تقليل الالتهاب ودرء الأمراض.