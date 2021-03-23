العاهل الأردني يبحث تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب

أفادت وكالة الأنباء الاردنية بترا بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شدد علي ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب والمساهمة في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في بعض المؤسسات، مؤكدا أهمية المضي قدما وبقوة في الإصلاح الإداري دون تردد.





جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب ورؤساء عدد من لجان المجلس، حيث لفت إلى أهمية عمل اللجان المختصة في تطوير أداء المجلس ودوره الرقابي.





وفيما يخص مسيرة التنمية السياسية، أكد العاهل الأردني علي ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.





وبدوره علق رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، قائلا : أن المجلس يعمل من خلال دوره الرقابي في التأشير على مواطن الخلل أينما كانت في الإدارة العامة، بحيث يشعر الوزير أنه مُساءل في إدارته لوزاره "، مؤكدا التزام المجلس بالتعاون المستمر مع الحكومة.





كما ثمن الحضور حرص الملك على التواصل مع مجلس النواب، مؤكدين المضي قدما في تطوير عمل اللجان في المجلس، والتزامهم بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتقديم التوصيات والمقترحات للحكومة والتعاون معها.



