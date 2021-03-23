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فن

نور تروج لمسلسلها الرمضاني ضل راجل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:22 م
نور
نور
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة اللبنانية نور متابعيها بوستر مسلسلها الرمضاني "ضل راجل " وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وعلقت نور على البوستر قائلة " ‬‏‪انتظروا مسلسل #ضل_راجل في #رمضان٢٠٢١

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجددًا مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضًا يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.

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