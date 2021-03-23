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أخبار العالم

روسيا تعلن موقفها من مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:26 م
السعودية تسعى لإنهاء
السعودية تسعى لإنهاء حرب اليمن
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قسم الخارجي
في خطوة دعم جديدة للمبادرة السعودية لإقرار السلام في اليمن، أكدت روسيا على  ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة السعودية، طالبةه من أطراف النزاع إلى "دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق وكامل"، وفق ما أفادت به شبكة آر تي.

قالت وزارة الخارجية الروسية: "أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي خاص عقده يوم 22 مارس، عن مبادرة من قبل المملكة للتسوية السلمية للأزمة في الجمهورية اليمنية... ترحب موسكو بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتصارعة إلى دراستها بشكل دقيق وكامل".

وأضافت الوزارة: "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. ننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

وأكدت روسيا في بيانها  على "مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين جريفيث، مع التشجيع النشط لكل من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقيادة جماعة أنصار الله الحوثية على إبداء موقف بناء واستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الخلافات القائمة".

وأمس أعلن وزير الخارجية السعودي طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال بن فرحان، إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.


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