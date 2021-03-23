4 لافتات معفاة من الترخيص بالطرق العامة ..تعرف عليها

يعد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، والصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 ، من أهم القوانين التى تهدف إلى تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها ، وكذا تنظيم آليات تطبيقها ، سواء داخل مقرات الإدارات المحلية أو علي الطرق العامة ، لضمان سهولة التطبيق .









ومنح القانون مزايا تمثلت فى إعفاء بعض لافتات وإعلانات الطرق من شروط الحصول على الترخيص ، لوضعها بالطرق العامة، حيث نصت المادة ( 7 ) من القانون على أن :" يعفى من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية :





1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2 - الإعلانات والبلاغات والنشـرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.

3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .





و فى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .









و وفقا للقانون ، يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .









كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها