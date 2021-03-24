غضب برلماني ضد واقعة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بالإسكندرية .. ونواب : لابد من تشديد إجراءات السلامة.. ومطالب بغلقها حال وجود إنشاءات جديدة

نائب بـ" الشيوخ": المراكز الشبابية هدفها الإرتقاء بمستوى الشباب الرياضي لا لتعريض حياتهم للخطر

نائبة: المراكز الشبابية المستهترة تتطلب مواجهة إعلامية لتعظيم الشعور بالمسئولية لدى العاملين

برلمانى يطالب بالتشديد على إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل الأندية ومراكز الشباب





تقدَّم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بســـؤال للمستشار حنفي جبالي، بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مُشيرًا إلى أنه وفقًا لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة فيما يتعلق بالحادث أن الطفل المتوفي قد إنتقل إلى جوار ربه جراء صعقه بالكهرباء نتيجة ملامسته لجسم معدني خاص بإنشاءات جديدة تتم بالمركز بجوار حوض السباحة بهدف إنشاء مظلة " تنده " .





وحول هذا الأمر، عبر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب عن استيائهم الشديد بهذه الواقعة، مشيرين إلى أنها تأتي نتيجة الإهمال من قبل بعض القائمين على هذه المراكز، مطالبين بضرورة غلق هذه المراكز حال قيامها بتنفيذ إنشاءات جديدة بداخلها





بداية عبر النائب، أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، عن استيائه بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، قائلًا:" حادث مأساوي و مؤسف، ولابد من وجود اشتراطات آمنة لضمان سلامة أبنائنا وشبابنا أثناء تواجدهم بالنوادي وكافة المراكز الشبابية".





وأوضح " دياب " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من أهم الإجراءات التى يجب على الوزارة تتفيذها، لضمان عدم وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى ، غلق الأندية والمراكز الشبابية لحين الإنتهاء من الإنشاءات الجديدة التى تنفذ بها .





وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من هذه الأندية ، وكذا المراكز الشبابية ، يتمثل في الارتقاء بمستوى الشباب الفكرى والرياضي والجسماني، إلى جانب الحفاظ عليهم ، وليس أن تكون هذه الأندية، مستوطن لتعريض حياتهم للخطر ، لافتًا إلى أنه من الضرورى إحكام الرقابة على مديرى هذه المراكز بشكل يحقق السلامة والأمن لشبابنا وأطفالنا.





من جانبه أبدت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ ، استيائها بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن ذلك دليل على وجود حالة من الإهمال والتقاعس ، من جانب إدارة المركز من جهة ، و غياب كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية المشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات الجديدة داخل المركز من جهة أخرى .





وأشارت " النقاش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الواقعة ليست واقعة الإهمال الوحيدة ، مشيرة إلى أن هناك مراكز شبابية عديدة، تحتاج لمواجهة ثقافية ، واجتماعية، وإعلامية، تضع حدًا لعدم الشعور بالمسؤولية لدى بعض العاملين .





وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة فى حديثها قائلًا:" لابد من إطلاق حملات للتوعية بتعزيز المسئولية الاجتماعية لدى العاملين فى هذه المراكز ، إلى جانب تفعيل دور وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذا هو دور الإعلام الحقيقي فى التثقيف و نشر الوعي بين المواطنين، لضرورة التوعية بهذا الأمر ، الذي نواجهه كل يوم وبصور مختلفة ، والذي يُصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.





وفى سياق متصل أدان النائب، عامر الشوربجى عضو مجلس النواب، واقعة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن الحل الأمثل لتفادى مثل هذه الحوادث التي تتم بهذا الشكل المؤسف ، لابد من التزام كافة النوادى ومراكز الشباب ، وكافة الأماكن التى يتداول عليها الأطفال بشكل يومي بتطبيق إجراءات السلامة بشكل جيد.





و أوضح " الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه خلال وجود عمل بإحدى الأندية، أو مراكز الشباب ، سواء أعمال متعلقة بالكهرباء ، أو النجارة، وكذا أعمال الحدادة، فمن باب أولى غلقها فى هذه الفترة لحين الانتهاء منها، معقبًا:" لو عندي مكان فيه عمل مينفعش أفتحه للتجول أو للزيارة أو للجلوس ، و أنا عندي مراكز ما زال العمل جارى بها سواء كهرباء أو نجارة أو حدادة ، والتي من شأنها التسبب فى وقوع حوادث كثيرة لمن يمر بجانبها أو يلمسها، ولو مطبقناش الإجراءات دي هيبقي عندنا حوادث مماثلة كثيرة ".





واستطرد: كثير من الأطفال يتداولون على هذه الأماكن بالتحديد، بغرض اللهو، و الترفيه ، ومينفعش إن يكون مصير واحد منهم الموت بهذه الطريقة، نتيجة إهمال واقع من أحد العاملين أو الموظفين بسبب ترك أسلاك كهربائية مكشوفة، لذلك لابد من التشديد على إجراءات الأمان والسلامة المهنية المشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات الجديدة داخل المراكز الشبابية والأندية.









يشار إلى أن تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بســـؤال للمستشار حنفي جبالي، بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مُشيرًا إلى أنه وفقًا لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة فيما يتعلق بالحادث أن الطفل المتوفي رحمه الله قد إنتقل إلى جوار ربه جراء صعقه بالكهرباء نتيجة ملامسته لجسم معدني خاص بإنشاءات جديدة تتم بالمركز بجوار حوض السباحة بهدف إنشاء مظلة " تنده " .





وأوضح مهني، خلال السؤال الخاص به، أن ذلك الأمر الذي إن دل فإنه يدل على وجود حالة من حالات التقاعس والإهمال الشديدين من جانب إدارة المركز والجهة القائمة على إنشاء تلك المظلة ، وذلك نظرًا لغياب كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية التي يُشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات ، وهو الأمر الذي يضعنا أمام العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة كي نتجنب حدوث مثل تلك الفواجع مرة أخرى في المستقبل .





ووجّه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من التساؤلات حيث جاءت كالتالي:





ما هي اشتراطات السلامة والأمان التي تتخذها الوزارة على الجهات المنفذة للإنشاءات بشكل عام بكافة النوادي ومراكز الشباب بمختلف أنحاء الجمهورية ؟





ما هي الإجراءات التي تنتوي الوزارة تنفيذها في سبيل عدم وقوع مثل تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى ؟