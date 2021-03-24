القوى العاملة : 5.9 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 2339 شابا

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2339 شابا، من بينهم 25 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6412 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 387 فرصة عمل للشباب من الجنسين.





وقال الوزير : أنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 5 ملايين و949 ألفًا و500 جنيه، لـ 11793 عاملا، منها صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 11765 عاملًا، بالإضافة إلي 18 منحة مولود ، و5 منح زواج ، و3 منحة وفاة، ومنحتان للرعاية صحية، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19709 عاملا.





وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية - في تقريرها الشهري لوزير القوي العاملة عن شهر فبراير الماضي، أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1882 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1537 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 13 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.





كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 189 محضرا ، كما تم التفتيش على 46 منشأة يعمل بها 61 طفلا وتم إنذار 16 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 232 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 141 محضرًا ، وتم عقد 3 ندوات توعية ، وبحث 66 شكوى في نفس المجال .





وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى، تم تسوية 26 منها وديا، وإحالة 49 للقضاء ، وحفظ 49 شكوى ، ومازالت هناك 118 شكوى تحت البحث والدراسة.





وأضافت أنه في مجال التدريب المهني تم تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة ، فضلًا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 16 متدربًا.





وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.