رسالة عاجلة من أمير قطر إلى الرئيس العراقي.. تفاصيل

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة من أمير قطر تميم بن حمد، وذلك لدعوته إلى زيارة رسمية لقطر.





ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية، فقد استقبل صالح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.









وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفقا للبيان.









وصرح الرئيس العراقي: "أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية".









وأضاف، أن "ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يمثل مرتكزا أساسيا ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها".



