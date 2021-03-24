السعودية.. خطة عاجلة لمواجهة كورونا خلال شهر رمضان

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن "وزارات الصحة، الشؤون البلديه والقروية والإسكان، الشؤون الاسلامية، السياحة، الداخلية ووزارة الإعلام "وضعت خطتها الوقائية لشهر رمضان والعيد للحد من وباء كورونا





وبحسب الصحيفة السعودية؛ فستتولي وزارة الشؤون البلدية ووزارة السياحة منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم والفنادق، مع تكثيف الحملات الرقابية على الحدائق والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وتحديد أعداد المتواجدين في الحدائق الكبيرة ووضع مداخل ومخارج لها وإغلاق الحدائق الصغيرة.









وأضافت الصحيفة : أيضا تمديد ساعات عمل المولات ومراكز التسوق لتكون ٢٤ ساعة، مع تكثيف الرقابة والتحقق من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، وتحديث البروتوكولات الخاصه بآلية تغليف وتسليم الطلبات الخارجيه للمطاعم على أن يكون تسليم الطلبات الخارجية للمطاعم في السيارات تلافيا لأي ازدحام قد يحدث أثناء الانتظار قبيل الافطار.



