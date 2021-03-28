الدلتا التكنولوجية تكشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة وشكل الحضور في شهر رمضان

وأكد على أنه يتم تقسيم هذه الأنشطة على فترات ، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة مهمة للطلاب وقت فراغهم .





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كشف الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالجامعة ، ونظام الحضور خلال شهر رمضان .وأضاف "الخولي" إن هناك العديد من الأنشطة التي تم انطلاقها بالجامعة ، ولكن وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة .وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الأنشطة تتمثل في تنظيم العديد من مباريات كرة القدم ، ولكن بأعداد محدودة ، وكذلك تنس الطاولة ، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي لا تتطلب أعداد كبيرة .وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه بالنسبة لنظام الحضور خلال شهر رمضان ، فإنه سيتم الاستمرار في تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالجامعة .حيث يحضر الطلاب الأيام المقررة لهم في مقر الجامعة بواقع أربعة أيام ، وباقي الأجزاء الأخرى يتم طرحها لهم من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة .