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تعليم

الدلتا التكنولوجية تكشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة وشكل الحضور في شهر رمضان

الأحد 28/مارس/2021 - 09:02 ص
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد

كشف الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالجامعة ، ونظام الحضور خلال شهر رمضان .

وأضاف "الخولي" إن هناك العديد من الأنشطة التي تم انطلاقها بالجامعة ، ولكن وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الأنشطة تتمثل في تنظيم العديد من مباريات كرة القدم ، ولكن بأعداد محدودة ، وكذلك تنس الطاولة ، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي لا تتطلب أعداد كبيرة .

وأكد على أنه يتم تقسيم هذه الأنشطة على فترات ، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة مهمة للطلاب وقت فراغهم .

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وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه بالنسبة لنظام الحضور خلال شهر رمضان ، فإنه سيتم الاستمرار في تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالجامعة .

حيث يحضر الطلاب الأيام المقررة لهم في مقر الجامعة بواقع أربعة أيام ، وباقي الأجزاء الأخرى يتم طرحها لهم من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة .
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