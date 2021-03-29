الغزولي: يجب تفعيل باب التطوع والمشاركة العامة للشباب العربي في الأعمال الإنسانية والقومية

اختار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في مملكة النرويج ، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار إسلام الغزولي، لرئاسة الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز وعضو بالأمانة العامة.





وذكرت الأمانة العامة بالمركز، في بيان لها، أن رئيس الهيئة الاستشارية يتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لمسئولي المنظمات الدولية، وما في حكم الموظفين الدوليين، وفقا للمواثيق الدولية.





وأوضح البيان، أنه جاء تكليف المستشار إسلام الغزولي بعد موافقة الممثل القانوني إيهان جاف، الأمين العام، وبترشيح من ممثلي الأمانة العامة.





من جهته، أعرب إسلام الغزولى ، عن سعادته باختياره لرئاسة الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز وعضو بالأمانة العامة، مشيرا إلى أنه سيتعاون مع الجميع من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العالم العربي، بما يتضمنه التراث الإسلامي من قيم ، وما نصت عليه الدساتير العربية من حقوق وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ .



