ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الغزولي: يجب تفعيل باب التطوع والمشاركة العامة للشباب العربي في الأعمال الإنسانية والقومية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:20 م
إسلام الغزولي
إسلام الغزولي
Advertisements
حسن رضوان
اختار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في مملكة النرويج ، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار إسلام الغزولي، لرئاسة الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز وعضو بالأمانة العامة.

وذكرت الأمانة العامة بالمركز، في بيان لها، أن رئيس الهيئة الاستشارية يتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لمسئولي المنظمات الدولية، وما في حكم الموظفين الدوليين، وفقا للمواثيق الدولية.

وأوضح البيان، أنه جاء تكليف المستشار إسلام الغزولي بعد موافقة الممثل القانوني إيهان جاف، الأمين العام، وبترشيح من ممثلي الأمانة العامة.

من جهته، أعرب إسلام الغزولى ، عن سعادته باختياره لرئاسة الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز وعضو بالأمانة العامة، مشيرا إلى أنه سيتعاون مع الجميع من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العالم العربي، بما يتضمنه التراث الإسلامي من قيم ، وما نصت عليه الدساتير العربية من حقوق وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ .

وأكد الغزولى، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان التعليمية والثقافية، وتفعيل باب التطوع والمشاركة العامة و التفاعلية للشباب العربي في الأعمال الإنسانية والقومية
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش