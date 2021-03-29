أطعمة تساعدك على علاج مشاكل الهضم بشكل أفضل

يعتمد 80 في المائة من جهاز المناعة لدينا على أمعائنا مع مليارات من مستعمرات البكتيريا التي تساعد على هضم الطعام وإنتاج السيروتونين وتقوية جهاز المناعة لديك.





ويمكن أن ينقطع هذا التوازن الدقيق بسبب الإفراط في تناول السكر والمبيدات الحشرية في خضرواتنا وحتى استخدام الأدوية الموصوفة وفقا ل indian express

هذه هي العناصر التي يجب أن تستهلكها

*ثوم

يحتوي الثوم على العديد من الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا للمساعدة في مكافحة الالتهابات. "يمكنك إضافة الثوم إلى العديد من الوجبات ، ولكن من الأفضل تناوله نيئًا بينما لا تزال الإنزيمات حية وطازجة. يمكن تناول الثوم عن طريق كبسولات إذا كنت لا تستمتع بطعمه في طعامك "يقترح اختصاصي التغذية.

الخضروات الصليبية

تحتوي الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط على الكبريت ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم. فهي غنية بالألياف وتساعد أيضًا في تنظيف القولون. البروكلي هو مصدر قوة للعناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين د التي تساعد على حماية جسمك من الالتهابات. يجب أن تؤكل مطبوخة لتفيد القناة الهضمية.





التفاح وعصير التفاح والخل

"العديد من مشاكل القناة الهضمية هي نتيجة لانخفاض حمض المعدة الذي يسمح لمسببات الأمراض بالتكاثر. إن إضافة خل التفاح إلى روتينك اليومي يساعد على هضم الطعام بشكل صحيح ، وإزالة السموم من الجسم ، ويساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم ".

خل التفاح يحتوي على عنصر يعرف باسم البكتين يتم الحصول عليه من التفاح الموجود في الخل. يعمل البكتين كمصدر كبير للبريبايوتكس للأمعاء.

زنجبيل

يساعد الزنجبيل الطازج في إنتاج حمض المعدة ويحفز الجهاز الهضمي للحفاظ على حركة الطعام عبر القناة الهضمية. "أضف الزنجبيل المبشور حديثًا إلى الحساء أو اليخنة أو البطاطس المقلية أو العصائر. تقترح سكب الماء المغلي على الزنجبيل المبشور لتحضير شاي الزنجبيل المنعش.