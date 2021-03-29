ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يتراجع 4 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:41 م
سعر الذهب
سعر الذهب
Advertisements
محمد يحيي
هبطت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 4 جنيهات بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس لدي محلات الصاغة.


ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة اليوم 869 جنيها مقابل 873 جنيها أمس بتراجع بلغ 4 جنيهات.


اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 760 جنيها مقابل 764 جنيها بفارق 4 جنيهات أمس.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 651 جنيها مقابل 655 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيهات مقابل 509 جنيهات أمس ، بفارق جنيهين.


بينما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 6080 جنيها وأوقية الذهب لنحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 868.6 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم

الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام التعاملات .. اعرف الأسعار

ارتفاع مفاجئ.. 4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

تراجع حاد .. جرام الذهب يخسر 17 جنيها خلال أسبوع

ترشيحاتنا

لن تزيد عن 30 دقيقة| الحكومة توافق على إقامة صلاة التراويح في رمضان

عبد المنعم سعيد : تحذير الرئيس السيسي اليوم بشأن سد النهضة له أهداف استراتيجية .. فيديو

25 % خصما .. التنمية المحلية تزف بشرى لمقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء

ضبط طائرتي تجسس مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

متحدث الوزراء: رمضان بلا دورات رياضية.. والتراويح 30 دقيقة

رجب بكار يتحدى بيراميدز ويدعم المهدي سليمان : المدرب كاذب وينفذ الأوامر .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش