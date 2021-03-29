الذهب يتراجع 4 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار





ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة اليوم 869 جنيها مقابل 873 جنيها أمس بتراجع بلغ 4 جنيهات.









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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 760 جنيها مقابل 764 جنيها بفارق 4 جنيهات أمس.









وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 651 جنيها مقابل 655 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.











وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيهات مقابل 509 جنيهات أمس ، بفارق جنيهين.









بينما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 6080 جنيها وأوقية الذهب لنحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 868.6 ألف جنيه.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.