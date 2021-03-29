رسميا.. شاومى تطلق هاتف Mi 11 Ultra بمواصفات خارقة .. صور

أعلنت شركة Xiaomi شاومي الصينية، هاتفها الرائد Mi 11 Ultra ، رسميا، منذ ساعات وسيتم إتاحة الهاتف فى الأسواق العالمية بعد تردد شائعات أنه سيصدر فى الصين فقط، حيث من المقرر أن يتوفر فى الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.





وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Mi 11 Ultra يأتى بشاشة قياس 6.8 بوصة مع حواف منحنية من نوع AMOLED ، وبدقة 1440 بيكسل مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع دعم IP68 لمقاومة الماء والغبار ، وطبقة حماية للشاشة من نوعCorning Gorilla Glass Victus ، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع جسم مصنوع من السيراميك ، ومتوفر باللونين الأسود والأبيض.





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ويقدم هاتف Mi 11 Ultra، مستشعر GN2 من شركة سامسونج، ويبلغ حجمه 1/1.12 ، وهو أكبر مستشعر تم استخدامه على الإطلاق في هاتف، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع بيريسكوب تكبير / تصغير بصري بمعدل 5 أضعاف و 10 مرات تقريبا، مقترنة بكاميرتين فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة زوم بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، قادرة على التكبير البصري يبلغ 5x، وزوم رقمي يصل إلى و 120 ×، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وتسجيل فيديو بدقة 8K، وتقنية OIS .









وسيحتوي هاتف Mi 11 Ultra، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع سلكيا بقدرة 67 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 67 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.





ويعمل هاتف Mi 11 Ultra بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام كبيرة بسعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت، وكما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5، ونظام التشغيل أندرويد 11.





ويبلغ سعر هاتف Mi 11 Ultra حوالى 915 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 400 . 14 ألف جنيه مصرى ، وذلك لأصغر نسخة.