بدء التنسيق بين غرفة دمياط والمحافظة لتنظيم فعاليات الجمعة البيضاء

بدأت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة النائب محمد الزينى، فى تنفيذ الاستعدادات اللازمة لبدء تنظيم فعاليات الجمعة البيضاء لهذا العام، حيث التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمحمد فايد، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وسلامة الحجر، رئيس شعبة الأثاث بدمياط، وأحمد أبو شامة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ومسعد الرداد، نائب رئيس شعبة الأثاث بدمياط، لبحث سبل التعاون وتنشيط السوق المحلية وخلق فرص جديدة للترويج للأثاث الدمياطى.
وفى هذا الصدد، أعلنت المحافظة عن بدء تنظيم فعاليات الجمعة البيضاء للعام الحالى 2021، والذى من المقرر تنفيذه فى الصيف المقبل بهدف إنعاش حركة سوق الأثاث بالمحافظة.
ويشارك بالحدث ما يقرب من 200 معرض لتحقيق إستراتيجية متكاملة لتتشيط السوق التجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق والحلويات.