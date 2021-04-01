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اقتصاد

بدء التنسيق بين غرفة دمياط والمحافظة لتنظيم فعاليات الجمعة البيضاء

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
بدأت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة النائب محمد الزينى، فى تنفيذ الاستعدادات اللازمة لبدء تنظيم فعاليات الجمعة البيضاء لهذا العام، حيث التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمحمد فايد، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وسلامة الحجر، رئيس شعبة الأثاث بدمياط، وأحمد أبو شامة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ومسعد الرداد، نائب رئيس شعبة الأثاث بدمياط، لبحث سبل التعاون وتنشيط السوق المحلية وخلق فرص جديدة للترويج للأثاث الدمياطى.


وفى هذا الصدد، أعلنت المحافظة عن بدء تنظيم فعاليات الجمعة البيضاء للعام الحالى 2021، والذى من المقرر تنفيذه فى الصيف المقبل بهدف إنعاش حركة سوق الأثاث بالمحافظة.


ويشارك بالحدث ما يقرب من 200 معرض لتحقيق إستراتيجية متكاملة لتتشيط السوق التجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق والحلويات.


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ومن المقرر أن يستمر هذا الحدث لمدة شهر من بدء الفعاليات لتطوير منظومه التسويق من خلال التواصل مع العملاء وتوفير خدمات ما بعد البيع لدى المعارض المشتركة، بالإضافة للترويج لمنتجات دمياط.


من ناحية أخرى، أعرب مسئولو الغرفة التجارية بدمياط عن تقديرهم لأجهزة المحافظة والمتمثل فى الدعم الذى قدمته للفاعلية الأولى والتى تم تنظيمها فى عام 2019 والتى لاقت نجاحا كبيرا.
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