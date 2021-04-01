منطقة الأقصر الأزهرية تواصل اختبارات مسابقة القرآن الكريم

واصلت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم لهذا العام 2020 / 2021 م، وذلك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.
وأوضح الشيخ عبدالحليم عبداللاهي مدير إدارة شئون القرآن الكريم بأن هذه التصفيات " المرحلة الثانية" تعقد بمقر منطقة الأقصر الأزهرية، وبأعضاء من محافظات قنا وأسوان وسوهاج ويتم تصوير الطالب الممتحن بالصوت والصورة حرصًا على الشفافية كما يتم صرف الجوائز للطلاب الحاصلين على 90%، وفقا للمستوى الذى تقدم إليه الطالب ، والدرجة التى حصل عليها لاختبار التصفية النهائية، كما يتم صرف مكافأة لمحفظى القرآن بالمكاتب الأهلية أيضا تقدر بنصف قيمة الجائزة التى يحصل عليها الطالب .
وأشار زين العابدين على موجه شئون القرآن الكريم بمنطقة قنا الأزهرية إلى أن هذه المسابقة سنوية تقيمها إدارة شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المستويات، لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر ، وبمجموع جوائز تصل لـ 23 مليون جنيه .