منطقة الأقصر الأزهرية تواصل اختبارات مسابقة القرآن الكريم

واصلت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم لهذا العام 2020 / 2021 م، وذلك برعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأوضح الشيخ عبدالحليم عبداللاهي مدير إدارة شئون القرآن الكريم بأن هذه التصفيات " المرحلة الثانية" تعقد بمقر منطقة الأقصر الأزهرية، وبأعضاء من محافظات قنا وأسوان وسوهاج ويتم تصوير الطالب الممتحن بالصوت والصورة حرصًا على الشفافية كما يتم صرف الجوائز للطلاب الحاصلين على 90%، وفقا للمستوى الذى تقدم إليه الطالب ، والدرجة التى حصل عليها لاختبار التصفية النهائية، كما يتم صرف مكافأة لمحفظى القرآن بالمكاتب الأهلية أيضا تقدر بنصف قيمة الجائزة التى يحصل عليها الطالب .



