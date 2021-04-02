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الأوقاف توجه رسالة لكبار السن خاصة بصلاة التراويح خلال شهر رمضان .. شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:48 ص
صلاة التراويح في
صلاة التراويح في المساجد
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ندى رأفت

قدم الدكتور عبدالله حسن ، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، التهنئة للشعب المصري بحلول شهر رمضان المُعظم ، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف وكافة العاملين بها يعملون على استمرار فتح بيوت الله عز وجل "المساجد" خلال شهر رمضان العظيم.

وأضاف " عبدالله حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن هناك إجراءات محددة يجب الالتزام بها لإقامة صلاة التراويح خلال رمضان ، مشيرًا إلى أن أولًا يجب الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتوعية الشعب المصري، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات ، واصطحاب المُصلى الشخصي .

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، أن يجب أيضًا مراعاة التباعد الإجتماعي والمسافات بين الشخص والآخر أثناء أداء الصلاة ، معقبًا : " وهذا أمر مهم ويجب ألا نتهاون فيه ابدًا " ، مشيرًا إلى أن الأوقاف مازالت مستمرة في إتخاذ إجراء غلق دورات المياه في المساجد ، معقبًا : " يعني الراجل يخرج من بيته للصلاة متوضأً " .

ووجه " حسن " ، رسالة لكلًا من كبار السن ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وأصحاب الأعذار ، قائلًا : " عليك أن تُصلي ببيتك وذلك أولى للك ، وإن شاء الله تحصل على الثواب والأجر كاملًا " .

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