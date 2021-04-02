الصحة: حملة لرفع الوعي الصحي للأطفال..و27 فريقًا لفحص الأيتام فى دور الرعاية

نشر فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان، الوعي الصحي في دور الأيتام، وقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، إضافة الي طرق الوقاية من فيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، اليوم، داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة).





وأشار مجاهد إلى أنه سيتم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دور فرق التواصل المجتمعي في التواصل الميداني مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.





وذكر أن فرق التواصل المجتمعي ستشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.



