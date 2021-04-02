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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن لحمة راس

طريقة عمل طاجن لحمة
طريقة عمل طاجن لحمة راس

يعشق الكثيرون تناول لحمة الرأس، فهى تتمتع بمذاق مختلف عن سائر أنواع اللحوم فضلا عن احتوائها على قدر عال من البروتن المفيد لخلايا الجسم .. ولكن كيف يتم اعداد طاجن لحمة الراس بمذاق رائع.

نقدم لك طريقة عمل طاجن لحمة رأس بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير طاجن لحمة راس
1 كيلو لحمة راس  مسلوقة
كرفس 
بصل 
ورق لورا 
طماطم 
ثوم 
كرات 
صلصة طماطم 
ملح فلفل أسود
 بطاطس 
زيت 
بسلة 
جزر
 بهارات 
لحم 
فلفل حار 
عصير طماطم 
كمون 
جوزة الطيب 
حبهان 
مطحون 
طريقة عمل طاجن لحمة رأس
* تقطع البطاطس إلى مكعبات ثم تحمر قليلًا في الزيت و يشوح البصل والثوم في الزيت على النار، ثم يضاف الكرفس والكرات والتوابل

* تضاف البسلة والجزر والفلفل الحارثم تضاف الصلصة وعصير الطماطم وتترك حتى تتسبك

* ترص البطاطس في الطاجن وفوقها لحمة الرأس، وفوقها الخلطة ثم تقشر الطماطم، وتقطع ثم تضاف فوق الوجه ثم يوضع الطاجن بالفرن حتى تمام التسوية ويقدم .

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