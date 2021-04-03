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فن

موكب المومياوات.. محيي إسماعيل: أرفض هجوم البعض على هند صبري

السبت 03/أبريل/2021 - 12:03 ص
محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
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محمد نحلة
علق الفنان محيي إسماعيل، على حدث نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، غدا السبت، وقال إنه حدث مهم، ولا يتكرر كثيرا، وفخر لكل من يشهد هذا الموكب الكبير.

كما علق ايضا على هجوم البعض على مشاركة الفنانة هند صبري في الموكب، وقال انه يرفضه، مؤكدا "هند فنانة غير مسبوقة في السينما، ومثقفة، ومصر تحتضن كل نجوم العالم". 

ويترقب العالم غدا السبت ؛  مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع، وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا، تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة، في اجتماعها الأحد الماضي.

وزارة السياحة والآثار جهزت موكب المومياوات الملكية حيث تم ترميمها بشكل كامل بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لنقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتم اتباع جميع طرق الحماية للمومياوات، حيث تم وضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء، كما تم دراسة أماكن ضعف وقوة كل مومياء، كما قام المرممين بوضع دعائم في الأماكن الضعيفة لكل مومياء، وسيتم نقلها على سيارات مجهزة، وسيكون على مدار خط سير الموكب سيتم تزيين المسار بصور دعائية للموكب.
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