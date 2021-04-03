موكب المومياوات.. محيي إسماعيل: أرفض هجوم البعض على هند صبري

علق الفنان محيي إسماعيل، على حدث نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، غدا السبت، وقال إنه حدث مهم، ولا يتكرر كثيرا، وفخر لكل من يشهد هذا الموكب الكبير.





كما علق ايضا على هجوم البعض على مشاركة الفنانة هند صبري في الموكب، وقال انه يرفضه، مؤكدا "هند فنانة غير مسبوقة في السينما، ومثقفة، ومصر تحتضن كل نجوم العالم".